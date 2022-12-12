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Легостаев Тихон Николаевич

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Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1904

Жена: Легостаева Матрона Титовна

Рождение ребёнка
10.01.1906

Сын: Легостаев Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Агриппина Тихоновна

Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Легостаев Никита Тихонович

Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна

Смерть
Неизвестно
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