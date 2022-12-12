Легостаев Тихон Николаевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1904
Рождение ребёнка
10.01.1906
Сын: Легостаев Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Агриппина Тихоновна
Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Легостаев Никита Тихонович
Мать ребёнка: Легостаева Матрона Титовна
Смерть
Неизвестно