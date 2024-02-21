Калганов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калганов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калганова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калганов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калганова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Калганова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калганов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Калганова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калганов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калганова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Калганова Роза

Смерть
Неизвестно

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