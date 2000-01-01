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Лихачева (Соковнина) Елизавета Петровна
Лихачева (Соковнина) Елизавета Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Пол
Женский
Отец
Соковнин Петр Алексеевич
1679 г.р.
Мать
Соковнина (Соковнина (новосильцева)) Дарья Алексеевна
1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Соковнин Петр Алексеевич
Мать:
Соковнина Дарья Алексеевна
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