Лихачева (Соковнина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева (Соковнина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Соковнин Петр Алексеевич

Мать: Соковнина Дарья Алексеевна

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