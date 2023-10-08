Гердт (Матвеева) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978
Рождение ребёнка
21.03.2001
Сын: Василенко Данил Святославович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.2003
Сын: Василенко Артём Святославович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
14.06.2019
Рождение ребёнка
23.06.2022
Дочь: Гердт Виолетта Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан