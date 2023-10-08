Гердт (Матвеева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гердт (Матвеева) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978

Отец: Матвеев Валерий Васильевич

Мать: Матвеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.2001

Сын: Василенко Данил Святославович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.03.2003

Сын: Василенко Артём Святославович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
14.06.2019

Муж: Гердт Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
23.06.2022

Дочь: Гердт Виолетта Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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