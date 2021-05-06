Бобренко (Струкова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобренко (Струкова) Любовь Яковлевна

Место рождения

Ставропольский край, Ворошиловский район, Ново-кавказский с/совет

Дата рождения

19.02.1947

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947

Отец: Струков Яков Маркович

Мать: Струкова Елена Ивановна

Ставропольский край, Ворошиловский район, Ново-кавказский с/совет
Бракосочетание
Около 25.11.1967

Муж: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, город Ставрополь
Рождение ребёнка
10.04.1968

Сын: Бобренко Анатолий Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1970

Сын: Бобренко Александр Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2021
Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка
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