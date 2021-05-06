Бобренко (Струкова) Любовь Яковлевна
Место рожденияСтавропольский край, Ворошиловский район, Ново-кавказский с/совет
Дата рождения19.02.1947
Дата смерти06.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947
Отец: Струков Яков Маркович
Мать: Струкова Елена Ивановна
Ставропольский край, Ворошиловский район, Ново-кавказский с/совет
Бракосочетание
Около 25.11.1967
Муж: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, город Ставрополь
Рождение ребёнка
10.04.1968
Сын: Бобренко Анатолий Валерьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1970
Сын: Бобренко Александр Валерьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2021
Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка