Прилепина (Карлина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлин Николай
Мать: Дрепина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1993
Сын: Бартенев Руслан Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.2003
Дочь: Прилепина Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Прилепин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно