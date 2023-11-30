Прилепина (Карлина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепина (Карлина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлин Николай

Мать: Дрепина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1993

Сын: Бартенев Руслан Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.2003

Дочь: Прилепина Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Прилепин Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Сергей Сергеевич

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