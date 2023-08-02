Левтеров Алексей Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1907
Дата смерти10.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907
Рождение ребёнка
16.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
10.05.1983
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Кладбище Правобережное