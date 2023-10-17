Ахметзянов Фаиль Наилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметзянов Фаиль Наилович

Ахметзянов Фаиль Наилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972

Отец: Ахметзянов Наиль Садыкович

Мать: Ахметзянова Мунира Арслановна

Рождение ребёнка
02.06.2009

Дочь: Ахметзянова Карина Фаилевна

Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна

Рождение ребёнка
11.06.2019

Сын: Ахметзянов Амир Фаилевич

Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазиева Эльмира Фаилевна

Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close