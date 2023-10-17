Ахметзянов Фаиль Наилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972
Рождение ребёнка
02.06.2009
Дочь: Ахметзянова Карина Фаилевна
Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна
Рождение ребёнка
11.06.2019
Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазиева Эльмира Фаилевна
Мать ребёнка: Ахметзянова Лилия Мухамадрахимовна