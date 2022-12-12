Эммаусский Христофор (Фёдор) Максимович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти23.08.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1804 по 1813
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1813 по 1815
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1815 по 1819
Место жительства
С 1819 по 1824
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1825 по 1831
Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1831 по 1836
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1837 по 1847
г. Луцк, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1847 по 1856
Место жительства
С 1856 по 1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1866 по 1872
Смерть
23.08.1872