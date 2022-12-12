Эммаусский Христофор (Фёдор) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эммаусский Христофор (Фёдор) Максимович

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Место рождения

Эммаус, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

23.08.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Эммаус, Калининский район, Тверская область
Место жительства
С 1804 по 1813
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1813 по 1815
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1815 по 1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1819 по 1824
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1825 по 1831
Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1831 по 1836
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1837 по 1847
г. Луцк, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1847 по 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1856 по 1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1866 по 1872
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.08.1872
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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