Суздальницкий Иосиф Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Иосиф Ильич

Место рождения

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Суздальницкий Илья (Элияу)

Мать: Суздальницкая Шима (Сима)

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1941

Дочь: Кокорина Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Боксер (суздальницкая) Вера Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боксер (суздальницкая) Вера Абрамовна

Смерть
12.12.1939
Finland
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