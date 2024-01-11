Суздальницкий Иосиф Ильич
Место рожденияУлан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения1911
Дата смерти12.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Суздальницкий Илья (Элияу)
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1941
Дочь: Кокорина Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Боксер (суздальницкая) Вера Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1939
Finland