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Николашин Фёдор Кузьмич

Место рождения

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

09.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1885 ст.

Отец: Николашин Кузьма Васильевич

Мать: Ефимия Михеевна

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
25.01.1912

Жена: Николашина Екатерина Семёновна

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.

Сын: Николашин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Николашина Екатерина Семёновна

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.

Сын: Николашин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Николашина Екатерина Семёновна

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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