Николашин Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1885 ст.
Отец: Николашин Кузьма Васильевич
Мать: Ефимия Михеевна
Бракосочетание
25.01.1912
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.
Сын: Николашин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Николашина Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.
Сын: Николашин Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Николашина Екатерина Семёновна
Смерть
Неизвестно