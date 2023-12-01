Клевцов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1929

Сын: Клевцов Александр Степанович

Мать ребёнка: Клевцова Мария Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клевцова Мария Пантелеевна

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