Пугачев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачев Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Пугачев Мирослав Михайлович

Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
02.08.2016

Сын: Пугачев Ставр Михайлович

Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.2019

Дочь: Пугачева Милица Михайловна

Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскокова Елена Николаевна

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