Пугачев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2007
Сын: Пугачев Мирослав Михайлович
Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
02.08.2016
Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.2019
Дочь: Пугачева Милица Михайловна
Мать ребёнка: Проскокова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно