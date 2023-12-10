Капитонов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонов Григорий

Капитонов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Григорьев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Григорьев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close