Капитонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Григорьев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Григорьев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитонова Анастасия
Смерть
Неизвестно