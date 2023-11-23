Евдокия Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Семен Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Иоакимов

Семен Дементьевич (1703 — 1784) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Дементия Иоакимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Марфа Яковлевна (1702-?). Дети: Василий, свящ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Иоакимов

Смерть
Неизвестно
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