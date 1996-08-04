Ткачев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1938
Дата смерти04.08.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1938
Отец: Ткачев Петр Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.11.1959
Дочь: Паскевич Алла Викторовна
Мать ребёнка: Ткачева Раиса Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1963
Дочь: Бурлак Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Ткачева Раиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачева Раиса Павловна
Смерть
04.08.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пятигорск