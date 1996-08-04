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Ткачев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1938

Дата смерти

04.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1938

Отец: Ткачев Петр Пантелеевич

Мать: Ткачева Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
01.11.1959

Дочь: Паскевич Алла Викторовна

Мать ребёнка: Ткачева Раиса Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1963

Дочь: Бурлак Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Ткачева Раиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Раиса Павловна

Смерть
04.08.1996
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Пятигорск
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