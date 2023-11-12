Абрамов Никифор Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1854
Отец: Абрамов Филип Васильевич
Мать: Абрамова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
05.02.1888
Дочь: Абрамова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.08.1891
Дочь: Абрамова Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.06.1895
Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно