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Абрамов Никифор Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1854

Отец: Абрамов Филип Васильевич

Мать: Абрамова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
05.02.1888

Дочь: Абрамова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1891

Дочь: Абрамова Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Абрамов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова Гликерия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Гликерия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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