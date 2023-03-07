Калинина (Ворсиных) Ефимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Ворсиных) Ефимия Семенова

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Место рождения

дер. Клековская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Клековская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Роман Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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