Калинина (Ворсиных) Ефимия Семенова
Место рождениядер. Клековская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Клековская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763