Гаранькин Петр Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаранькин Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаранькин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаранькина Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
21.03.1909

Дочь: Гаранькина Анна Петровна

Мать ребёнка: Гаранькина Надежда Георгиевна

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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