Гаранькин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаранькин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1909
Дочь: Гаранькина Анна Петровна
Мать ребёнка: Гаранькина Надежда Георгиевна
Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно