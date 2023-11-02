Самсоненко Владимир Васильевич
Место рождениям. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Дата рождения05.05.1925
Дата смерти03.03.1994
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Отец: Самсоненко Василий
м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Борис Владимирович
Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна
Смерть
03.03.1994