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Самсоненко Владимир Васильевич

Место рождения

м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

03.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: Самсоненко Василий

Мать: Самсоненко Лариса Алексеевна

м. Ровное, Кировоградская обл., Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Борис Владимирович

Мать ребёнка: Самсоненко Полина Афанасьевна

Смерть
03.03.1994
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