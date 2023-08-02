Цаликова (Есенова) Гошада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Кугалук Мисостович
Мать: Есенов Минат Дударовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Цаликов Казимат
Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Цаликов Хаджимет
Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Цаликов Ибрагим
Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Цаликов Хаджи-Бекир
Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно