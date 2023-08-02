Цаликова (Есенова) Гошада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликова (Есенова) Гошада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Кугалук Мисостович

Мать: Есенов Минат Дударовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Цаликов Казимат

Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Цаликов Хаджимет

Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цаликов Ибрагим

Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цаликов Хаджи-Бекир

Отец ребёнка: Цаликов Дзарахмет Кургокович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаликов Дзарахмет Кургокович

Смерть
Неизвестно
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