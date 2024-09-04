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(Алгазина) Матрона Марковна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

01.11.1912 ст.

Дата смерти

После 1966

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
01.11.1912 ст.

Отец: Алгазин Марк Ефимович

Мать: Алгазина Анна Фадеевна

Крещение
11.11.1912 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.19 | 21. | Месяц, число, место рождения: | Ноября перва числа тысчща деветьцот двен... Показать все
Смерть
После 1966

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