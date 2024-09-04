(Алгазина) Матрона Марковна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения01.11.1912 ст.
Дата смертиПосле 1966
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1912 ст.
Отец: Алгазин Марк Ефимович
Мать: Алгазина Анна Фадеевна
Крещение
11.11.1912 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.19 | 21. | Месяц, число, место рождения: | Ноября перва числа тысчща деветьцот двен... Показать все
Смерть
После 1966