Летуновский Гордей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летуновский Гордей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летуновский Николай Потапович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)

Мать ребёнка: Летунова Пелагея

Рождение ребёнка
15.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Михаил Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Николай Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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