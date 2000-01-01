Летуновский Гордей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летуновский Николай Потапович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Летунов Игнат Гордеевич (Гардеевич)
Мать ребёнка: Летунова Пелагея
Рождение ребёнка
15.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Гордеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Гордеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летунов Николай Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Гордеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно