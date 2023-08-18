Русакова (Потапова) Маремьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Русаков Михайло Федорович
Отец ребёнка: Русаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Русаков Федор Иванович
Место жительства
С 1795 по 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1804
Сын: Русаков Михайло Федорович
Отец ребёнка: Русаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелудякова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Русаков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно