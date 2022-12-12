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Гульгизар Бикбовова

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Зедюха Мукменова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сахибямал Ахмадишина

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Калимулла Ахмадишин

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шамсиямала Ахмадишина

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сабихямала Ахмадишина

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Минигарей Ахмадишин

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарифулла Ахмадишин

Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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