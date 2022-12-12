Гульгизар Бикбовова
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Зедюха Мукменова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сахибямал Ахмадишина
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Калимулла Ахмадишин
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шамсиямала Ахмадишина
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сабихямала Ахмадишина
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин
Рождение ребёнка
1861
Сын: Минигарей Ахмадишин
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарифулла Ахмадишин
Отец ребёнка: Ахмадиша Тухфатуллин