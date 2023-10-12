Шапранова Валентина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапранова Валентина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапранов Михаил

Мать: Скрипка Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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