Шапранова Валентина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапранов Михаил
Мать: Скрипка Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно