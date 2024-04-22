Пузыня Мавра Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.
Сын: Пузыня Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович
Смерть
Неизвестно