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Пузыня Мавра Прокофьевна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пузыня Прокофий Савельевич

Мать: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Муж: Пузыня Зиновий Константинович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1898 ст.

Сын: Пузыня Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.

Сын: Пузыня Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Сын: Пузыня Антон Зиновьевич

Отец ребёнка: Пузыня Зиновий Константинович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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