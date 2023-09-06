Лелихова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелихова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1921

Дата смерти

31.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1948

Дочь: Кабанова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович

Рождение ребёнка
08.07.1950

Сын: Кабанов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович

Рождение ребёнка
11.02.1954

Дочь: Кабанова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович

Рождение ребёнка
23.09.1957

Дочь: Кабанова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович

Смерть
31.07.1994
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