Лелихова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1921
Дата смерти31.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1948
Дочь: Кабанова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
08.07.1950
Сын: Кабанов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
11.02.1954
Дочь: Кабанова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
23.09.1957
Дочь: Кабанова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кабанов Александр Викторович
Смерть
31.07.1994