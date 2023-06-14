Анисимова (Захарова) Ираида Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Захарова) Ираида Валериевна

Анисимова (Захарова) Ираида Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Валерий Захарович

Мать: Захарова Ольга Филипповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close