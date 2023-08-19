Козина (Сивцова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Сивцова) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область

Дата рождения

23.08.1979

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979

Отец: Сивцов Владимир Михайлович

Мать: Сивцова Ольга Ивановна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.2001

Дочь: Козина Алина Андреевна

Отец ребёнка: Козин Андрей

Рождение ребёнка
22.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Андрей

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