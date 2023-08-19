Козина (Сивцова) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979
Отец: Сивцов Владимир Михайлович
Мать: Сивцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.2001
Дочь: Козина Алина Андреевна
Отец ребёнка: Козин Андрей
Рождение ребёнка
22.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Андрей