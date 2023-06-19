Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Трофим Никитич

Мать: Марковна Февронья Мироновна?/Марковна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Акулина

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Акулина

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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