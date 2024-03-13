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Королёв Фёдор Николаевич

Место рождения

д. Еремено, Тюменская обл

Дата рождения

10.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1907

Отец: Королёв Николай Степанович

Мать: Королёва Соломия (Соломония) Иоакимова

д. Еремено, Тюменская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Королёва Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Королёва Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Таисия

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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