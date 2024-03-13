Королёв Фёдор Николаевич
Место рожденияд. Еремено, Тюменская обл
Дата рождения10.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1907
д. Еремено, Тюменская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Королёва Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Королёва Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Таисия
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно