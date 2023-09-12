Федор Софронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Софрон Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Федора Матвеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Еким Федоров
Мать ребёнка: Федора Матвеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Федора Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно