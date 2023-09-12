Федор Софронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Софронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Софрон Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Федора Матвеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Еким Федоров

Мать ребёнка: Федора Матвеева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Федора Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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