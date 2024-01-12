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Денежко Елена Тихоновна
Денежко Елена Тихоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1966
Пол
Женский
Отец
Миронов Тихон
Мать
Миронова ???
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Миронов Тихон
Мать:
Миронова ???
Смерть
1966
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