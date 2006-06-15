Любовь
Место рожденияРоссия, город Саратов
Дата рождения21.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957
Россия, город Саратов
Бракосочетание
22.09.1978
Россия, город Саратов
Рождение ребёнка
08.06.1979
Дочь: Чернова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович
Россия, Саратов
Рождение ребёнка
23.10.1982
Сын: Чернов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович
Россия, Саратовская область, город Красноармейск