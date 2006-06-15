Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Россия, город Саратов

Дата рождения

21.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957

Отец: Плотников Андрей Дмитриевич

Мать: Нищенкова Евдокия Ивановна

Россия, город Саратов
Бракосочетание
22.09.1978

Муж: Чернов Александр Иванович

Россия, город Саратов
Рождение ребёнка
08.06.1979

Дочь: Чернова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович

Россия, Саратов
Рождение ребёнка
23.10.1982

Сын: Чернов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович

Россия, Саратовская область, город Красноармейск
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