Шварц Андрей
Место рождения
Дата рождения17.12.1956
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1956
Отец: Шварц Владимир
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно