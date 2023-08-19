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Шварц Андрей

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

17.12.1956

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1956

Отец: Шварц Владимир

Мать: Татьяна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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