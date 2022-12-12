Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763