Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Герасим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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