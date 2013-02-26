Макулова (Караванова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макулова (Караванова) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1965

Дата смерти

26.02.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1965

Отец: Караванов Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2013

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