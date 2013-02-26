Макулова (Караванова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1965
Дата смерти26.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1965
Отец: Караванов Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2013