Парсов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Резлер ?
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Парсов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Андреевна
Смерть
После 1943