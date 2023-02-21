Парсов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парсов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Резлер ?

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Парсов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Андреевна

Смерть
После 1943
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