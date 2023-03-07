Влас Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Ефимов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ефим Никифоров

Мать: Марфа Семенова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Власова

Мать ребёнка: Ольга Фадеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Власова

Мать ребёнка: Ольга Фадеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Власов

Мать ребёнка: Ольга Фадеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Власов

Мать ребёнка: Ольга Фадеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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