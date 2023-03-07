Влас Ефимов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ефим Никифоров
Мать: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Власова
Мать ребёнка: Ольга Фадеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Власова
Мать ребёнка: Ольга Фадеева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Власов
Мать ребёнка: Ольга Фадеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Власов
Мать ребёнка: Ольга Фадеева
Смерть
Неизвестно