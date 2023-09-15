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- Феодосия Дмитриевна

Место рождения

Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
03.04.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж) Крёстная дочь - Березина Александра Степановна из д.Похвалы
Смерть
Неизвестно
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