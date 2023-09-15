- Феодосия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
03.04.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж) Крёстная дочь - Березина Александра Степановна из д.Похвалы
Смерть
Неизвестно