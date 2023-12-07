Синченко Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1883
Сын: Сынченко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сынченко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1893
Сын: Сынченко Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно