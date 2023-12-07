Синченко Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сынченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1883

Сын: Сынченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сынченко Данил Яковлевич

Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сынченко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Сынченко Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Синченко Яков Павлович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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