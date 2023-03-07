Ревина (Голубева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина (Голубева) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

11.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1956

Отец: Голубев Андрей Андреевич

Мать: Голубева Мария Фёдоровна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
08.03.1980

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Ревин Пётр Петрович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
13.05.1986

Дочь: Семко Мария Петровна

Отец ребёнка: Ревин Пётр Петрович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
г. Тимашевск, Краснодарского кр. ул. Дзержинского 53/18
тел. 4-75-40
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