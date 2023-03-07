Ревина (Голубева) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1956
Отец: Голубев Андрей Андреевич
Мать: Голубева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1980
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Ревин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1986
Дочь: Семко Мария Петровна
Отец ребёнка: Ревин Пётр Петрович
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
г. Тимашевск, Краснодарского кр. ул. Дзержинского 53/18
тел. 4-75-40