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Волков Семён Антонович

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Волков Антон Ларионович

Мать: Волкова Ольга Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Волков Александр Семенович

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Волков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Волков Евгений Семенович

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1921

Дочь: (Волкова) Нина Семеновна

Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна

Смерть
27.09.1937
Похороны
Неизвестно

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