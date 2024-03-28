Волков Семён Антонович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Волков Антон Ларионович
Мать: Волкова Ольга Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волков Александр Семенович
Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1913
Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1918
Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1921
Дочь: (Волкова) Нина Семеновна
Мать ребёнка: Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна
Смерть
27.09.1937
Похороны
Неизвестно