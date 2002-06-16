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Фролов Василий Васильевич

Место рождения

Нестерово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1924

Дата смерти

16.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1948

Дочь: Булгакова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Фролова Любовь Ивановна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Любовь Ивановна

Смерть
16.06.2002
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