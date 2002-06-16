Фролов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1924
Дата смерти16.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1948
Дочь: Булгакова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Фролова Любовь Ивановна
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Любовь Ивановна
Смерть
16.06.2002