Иванов Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Петров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908

Отец: Иванов Петр Тимофеев

Мать: Иванова Агафья Яковлева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
05.10.1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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