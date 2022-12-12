Баладурина Евгения Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баладурина Евгения Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1986

Отец: Баладурин Геннадий Анатольевич

Мать: Баладурина Эльвира Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.2005

Сын: Баладурин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Анатольевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
03.06.2016

Дочь: Салахетдинова Доминика Дамировна

Отец ребёнка: Салахетдинов Дамир Ринатович

Рождение ребёнка
06.06.2018

Дочь: Салахетдинова Богдана Дамировна

Отец ребёнка: Салахетдинов Дамир Ринатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахетдинов Дамир Ринатович

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