Баладурина Евгения Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1986
Рождение ребёнка
10.08.2005
Сын: Баладурин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Анатольевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
03.06.2016
Дочь: Салахетдинова Доминика Дамировна
Отец ребёнка: Салахетдинов Дамир Ринатович
Рождение ребёнка
06.06.2018
Дочь: Салахетдинова Богдана Дамировна
Отец ребёнка: Салахетдинов Дамир Ринатович
Бракосочетание
Неизвестно