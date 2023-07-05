Трифон Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Филипп Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Трифонов
Мать ребёнка: Авдотья Михеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Захар Трифонов
Мать ребёнка: Авдотья Михеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Трифонов
Мать ребёнка: Авдотья Михеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Трифонов
Мать ребёнка: Авдотья Михеева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Федор Трифонов
Мать ребёнка: Авдотья Михеева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813