Трифон Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифон Филиппов

Трифон Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Филипп Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Трифонов

Мать ребёнка: Авдотья Михеева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Захар Трифонов

Мать ребёнка: Авдотья Михеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Трифонов

Мать ребёнка: Авдотья Михеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Трифонов

Мать ребёнка: Авдотья Михеева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Федор Трифонов

Мать ребёнка: Авдотья Михеева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close