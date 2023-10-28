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Лисицын Максим Николаевич
Лисицын Максим Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1988
Пол
Мужской
Отец
Лисицын Николай Николаевич
1956 г.р.
Мать
Лисицына (Гуз Крутских) Валентина Петровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1988
Отец:
Лисицын Николай Николаевич
Мать:
Лисицына Валентина Петровна
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