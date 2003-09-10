Безпалов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1914
Дочь: Безпалова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Анатольевна
Рождение
07.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2003
Дочь: Безпалова Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно