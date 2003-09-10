Безпалов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1914

Дочь: Безпалова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Анатольевна

Рождение
07.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2003

Дочь: Безпалова Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Татьяна Анатольевна

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